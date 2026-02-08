Milano-Cortina 2026 al Villaggio anche i preservativi olimpici
A pochi mesi dall’assegnazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, spunta un video insolito. La pattinatrice Olivia Smart mostra un preservativo olimpico, dicendo semplicemente “Trovati”. Il filmato ha fatto il giro dei social, con anche il endorsement del presidente della Lombardia Attilio Fontana. La scena ha suscitato curiosità e qualche sorriso tra gli utenti, mentre si continua a preparare l’evento che attirerà milioni di persone.
Il video della pattinatrice Olivia Smart: “Trovati”. Il filmato è stato rilanciato sui social anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Al villaggio olimpico preservativi a disposizione degli atleti di Milano-Cortina
Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024.
Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026: tra i 50 tedofori anche un cellinese
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Dove vivere i Giochi di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Figura, Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il 3° posto nel Team Event. Domenica le medaglie; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura.
Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda con un oro, un argento e due bronzi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it
Milano-Cortina 2026, Goggia: Attesa difficile da gestire, il bronzo era l'unico colore che mancavaMi mancava l'ultimo colore alle Olimpiadi, sono dispiaciuta perché l'attesa non è stata di semplice gestione. Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa ... sportmediaset.mediaset.it
Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com
Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.