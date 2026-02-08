milano cortina 2026 al villaggio anche i preservativi olimpici

A pochi mesi dall’assegnazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, spunta un video insolito. La pattinatrice Olivia Smart mostra un preservativo olimpico, dicendo semplicemente “Trovati”. Il filmato ha fatto il giro dei social, con anche il endorsement del presidente della Lombardia Attilio Fontana. La scena ha suscitato curiosità e qualche sorriso tra gli utenti, mentre si continua a preparare l’evento che attirerà milioni di persone.

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024.

