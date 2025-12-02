Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 | tra i 50 tedofori anche un cellinese

Brindisireport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CELLINO SAN MARCO - Tanti i tedofori del mondo dello sport, medaglie olimpiche e paraolimpiche, dello spettacolo che porteranno per qualche tratto della nostra Italia la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Un’avventura entusiasmante che vedrà protagonisti 50 tedofori, tra gli altri la nostra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

giochi olimpici invernali milanoSPORT INVERNALI - ITALIA - Giochi Olimpici Invernali - 6 febbraio-22 febbraio - Si svolgeranno in Italia, nelle sedi di Milano e Cortina d’Ampezzo da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026. Si legge su ilsole24ore.com

giochi olimpici invernali milanoOlimpiadi Milano-Cortina, ufficiale: Ibrahimovic e Melissa Satta tra i tedofori - Dopo i nomi della tennista Jasmine Paolini e del ciclista Filippo Ganna, resi noti ieri dagli organizzatori delle Olimpiadi di Milano- Lo riporta corrieredellosport.it

giochi olimpici invernali milanoTas, ok parziale a Russia e Bielorussia: potranno partecipare alle qualificazioni per i Giochi 2026 - atleti dei due Paesi avevano chiesto di essere ammessi agli eventi di qualificazione poiché in possesso dei requisiti di "neutrali" ... Scrive msn.com

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Scrive tg24.sky.it

Roma si prepara a festeggiare il passaggio della Fiamma Olimpica: un evento unico tra musica, sport e spettacolo - Roma si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo riporta romatoday.it

Milano, primo test per il nuovo Ice Park olimpico - Il 30 novembre Milano ha inaugurato i test del nuovo “Milano Ice Park”, il palazzetto del ghiaccio allestito nei padiglioni della Fiera di Rho- Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giochi Olimpici Invernali Milano