Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 | tra i 50 tedofori anche un cellinese
CELLINO SAN MARCO - Tanti i tedofori del mondo dello sport, medaglie olimpiche e paraolimpiche, dello spettacolo che porteranno per qualche tratto della nostra Italia la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Un’avventura entusiasmante che vedrà protagonisti 50 tedofori, tra gli altri la nostra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
