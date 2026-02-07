La pattinatrice Olivia Smart ha condiviso un video su TikTok in cui rivela di aver trovato i preservativi nel Villaggio Olimpico. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, sorprendendo alcuni e lasciando altri senza parole. Smart ha mostrato con semplicità dove si possono reperire, smontando così un tabù che spesso circola attorno ai luoghi delle grandi competizioni.

“Per chi si chiedeva se ci fossero i preservativi, li ho trovati”. Comincia così un video su TikTok di Olivia Smart, atleta olimpica di pattinaggio di figura spagnola. Smart ha infatti mostrato un carrellino all’interno del Villaggio Olimpico delle Olimpiadi di Milano-Cortina dove – oltre a varie tipologie di assorbenti – ci sono anche dei preservativi “brandizzati” Regione Lombardia. L’atleta spagnola ha anche spiegato: “Li trovate nella zona dove è possibile noleggiare vari elettrodomestici. Tipo io ho noleggiato un phon perché il mio è esploso. Al Villaggio Olimpico c’è tutto ciò che ti serve”, ha concluso Olivia Smart. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco dove trovare i preservativi nel Villaggio Olimpico”: la scoperta della pattinatrice Olivia Smart – Video

Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024.

