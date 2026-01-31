Scontri a corteo per Askatasuna petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri durante il corteo organizzato per Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni per disperdere la folla. La polizia è intervenuta per ripristinare l’ordine, mentre le tensioni sono arrivate al culmine. Nessuna notizia di feriti gravi finora.

(Adnkronos) – Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine e, in risposta, un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna. A quel punto un gruppo di manifestanti a volto coperto riconducibili all'area anarchica e antagonista ha cominciato a lanciare petardi, bombe carta e fuochi d'artificio all'indirizzo delle forze dell'ordine, che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Askatasuna Corteo

Durante la notte a Torino, si sono verificate tensioni durante un corteo promosso dagli attivisti di Askatasuna.

Questa sera a Torino, il corteo organizzato da Askatasuna si è trasformato in scontri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine

Ultime notizie su Askatasuna Corteo

Argomenti discussi: Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Manifestazioni per Gaza. Tangenziale bloccata e scontri. Indagati 115 antagonisti pro Pal; Dallo sgombero di Askatasuna al corteo nazionale: perché a Torino il 31 gennaio sfileranno in 10 mila, cosa chiedono e perché si temono scontri; Il kit per la guerriglia di Aska & C. Così si preparano gli scontri del 31 gennaio a Torino.

Torino, scontri durante il corteo per Askatasuna: lanciate bombe carta, la polizia risponde con i lacrimogeniLa tensione è salita dopo che una parte dei manifestanti sono entrati in corso Regina dove c’era la sede del centro sociale ... quotidiano.net

Corteo per Askatasuna, scontri a Torino: manifestanti lanciano petardi e fumogeni la polizia risponde con lacrimogeni – VideoManifestanti incappucciati lanciano petardi e fumogeni in corso Regina Margherita, la polizia risponde con lacrimogeni ... ilfattoquotidiano.it

#Torino Scontri in corso al #corteo contro la chiusura, il 18 dicembre, del centro sociale #Askatasuna. Un gruppo a volto coperto ha iniziato a lanciare bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni. Video dell'inviato #GR1 @Cla x.com

Meloni contro i giudici dopo il no ai daspo per gli scontri al corteo pro Pal: "Mortificano il lavoro della polizia" "Se il lavoro della polizia viene mortificato possiamo metterne anche un milione ma non risolverà il problema della sicurezza". La presidente del Co - facebook.com facebook