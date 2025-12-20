ABBONATI A DAYITALIANEWS Disordini durante la manifestazione. Momenti di forte tensione a Torino nel corso del corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Secondo le prime informazioni, un gruppo di manifestanti incappucciati, posizionati in testa alla manifestazione, avrebbe tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine, lanciando bottiglie e altri oggetti. La risposta della polizia. La reazione delle forze dell’ordine è stata immediata: per contenere l’avanzata dei manifestanti sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni. La situazione è rapidamente degenerata in scontri diretti, con cariche e manganellate da una parte e bastonate dall’altra, trasformando il corteo in un vero e proprio fronte di guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: tensione tra manifestanti e forze dell’ordine

