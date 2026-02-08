Il Milan sta ottenendo più di quanto sperava con i nuovi acquisti. Rabiot e Modric stanno dimostrando di essere investimenti azzeccati, con costi contenuti e rendimento elevato. I tifosi rossoneri possono sorridere, perché le prestazioni di questi giocatori stanno già facendo la differenza in campo.

Il Milan continua la sua stagione, trascinato anche da alcuni colpi chiusi sul mercato da parte della dirigenza. In estate sono arrivati a Milano anche due centrocampisti importantissimi per la stagione del Milan, ovvero Adrien Rabiot e Luka Modric. Il francese, scrive 'La Gazzetta dello Sport' è uno dei due centrocampisti che ha segnato almeno quattro gol e ha servito almeno altrettanti assist in questa Serie A. L'altro è Nico Paz del Como. Secondo il quotidiano, Rabiot ha un impatto importante anche a livello di leadership. Il francese trascina tutta la squadra. LEGGI ANCHE: Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l'occasione McKennie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot e Modric: costi minimi e rendimento altissimo

Approfondimenti su Milan Rabiot Modric

Adrien Rabiot ha mantenuto alta la sua stagione con il Milan.

L'arrivo di Modric e Rabiot ha rivoluzionato il centrocampo del Milan, portando con sé cambiamenti significativi per tutta la squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Rabiot Modric

Argomenti discussi: Le due anime del Milan: la solidità di Allegri e il gioco nel dna di Modric e Rabiot; Pagelle Bologna-Milan: Modric cresce col tempo, Casale disastroso. Orsolini, Rabiot e Allegri...; Rabiot è un valore aggiunto pure per Modric e quel KO con la Cremonese una benedizione calcistica: il noto giornalista non ha dubbi; LEADER E GOLEADOR ORA RABIOT È L’ANIMA DEL MILAN DA CORSA.

Pagelle Bologna-Milan: Modric cresce col tempo, Casale disastroso. Orsolini, Rabiot e Allegri...BOLOGNA - Il Milan espugna il Dall'Ara e resta in scia dell'Inter capolista (+5). I rossoneri dominano la gara dal primo all'ultimo minuto mostrando una superiorità netta e chiudendo già la contesa ne ... tuttosport.com

Marocchi elogia Rabiot e Modric per la loro leadershipMarocchi elogia Rabiot e Modric per la loro leadership: «I giocatori del Milan…». Segui le ultimissime Il netto successo per 0-3 ottenuto dal Milan allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna ha las ... milannews24.com

Quanto sono fondamentali Rabiot e Modric in questo Milan facebook

Che Diavolo di Rabiot: gol e leadership al servizio del Milan e di Allegri x.com