Modric e Rabiot cambiano il Milan | c’è un dato che sorprende davvero

L'arrivo di Modric e Rabiot ha rivoluzionato il centrocampo del Milan, portando con sé cambiamenti significativi per tutta la squadra. Un dato particolare evidenzia come questa trasformazione abbia impattato in modo sorprendente, offrendo una nuova prospettiva per il futuro del club. Analizziamo i numeri e le conseguenze di questa svolta strategica.

Milan, Modric e Rabiot hanno cambiato il centrocampo e tutta la squadra. C'è un dato che parla davvero chiaramente soprattutto in proiezione. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric e Rabiot cambiano il Milan: c’è un dato che sorprende davvero

Il mio editoriale sul #Milan dopo #TorinoMillan, ma che racconta il 2025/2026 sino a oggi. Quattro nomi hanno cambiato il Milan: #Tare #Allegri #Modric #Rabiot. E poi c'è #Pulisic, un fenomeno... Ma ci sono anche delle cose da rivedere e, soprattutto, ampliar Vai su X

MILAN: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. - facebook.com Vai su Facebook

Modric-Rabiot la coppia vincente: con loro la media punti è incredibile - Luka Modric e Adrien Rabiot fanno la differenza, non solo nello spogliatoio, ma anche e soprattutto in campo, non che ci fosse qualche dubbio. Da milannews.it

Coppia pigliatutto. La Gazzetta: "Modric-Rabiot i vincenti. Titolari insieme e Allegri vola" - Quando in rosa ci sono giocatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot è tutto più semplice. Lo riporta milannews.it