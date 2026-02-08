Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo rossoneri alla ricerca dei tre punti | la preview del match

Il Milan Futuro cerca punti importanti domani contro la Virtus CiseranoBergamo. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria alla 23^ giornata di Serie D, dopo alcune partite senza successi. La squadra si prepara con intensità, sapendo che ogni risultato conta per la classifica. La partita si gioca in casa e il pubblico si aspetta una reazione forte dai padroni di casa.

Domani pomeriggio torna in campo il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. L'obiettivo dei rossoneri è tornare alla vittoria contro la Virtus CiseranoBergamo, seconda miglior difesa dell'intero campionato di Serie D. Dopo due gare molto deludenti senza tre punti, il Milan Futuro vuole avvicinarsi alla zona playoff. Di seguito, la Match Preview dal sito ufficiale rossonero. (Fonte acmilan.com) - Prima uscita del mese di febbraio e prima partita post-sessione di calciomercato per Milan Futuro che, reduce dal pari esterno a Scanzorosciate, ospita al Felice Chinetti di Solbiate Arno la Virtus CiseranoBergamo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

