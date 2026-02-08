Il giovane Cheveyo Balentien si allena duramente per tornare in campo con il Milan. Da mesi il club e il giocatore aspettano il suo rientro, che potrebbe arrivare presto. Intanto, Balentien stesso ha fatto sapere sui social di essere determinato a recuperare e tornare a dare il suo contributo.

Il Milan Futuro di Massimo Oddo è da ormai qualche mese che deve fare a meno del giovane Cheveyo Balentien, esterno olandese classe 2006. Il giovane, nel corso dell'attuale stagione, ha avuto anche l'opportunità di esordire in prima squadra: Massimiliano Allegri lo ha fatto giocare per 44 minuti nella doppia sfida contro il Lecce in Campionato e Coppa Italia. Il ragazzo sarebbe tornato utile alla squadra di Oddo, ma purtroppo è ancora alle prese con un brutto e fastidioso infortunio muscolare che non è ancora stato smaltito. Balentien però sta lavorando molto duramente per cercare di tornare il prima possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Balentien scalpita: “Lavorando duro per vederci presto”

