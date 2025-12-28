Allegri svela su Maignan | La società sta lavorando sul futuro per definire rinnovi importanti L’annuncio prima di Milan Verona

In vista della partita tra Milan e Verona, Allegri ha commentato le trattative in corso, sottolineando come la società stia lavorando sul futuro del club. In particolare, il tecnico ha menzionato rinnovi importanti, tra cui quello di Maignan, evidenziando l’impegno a consolidare la squadra per la stagione in corso e le prossime sfide.

Allegri svela su Maignan: «La società sta lavorando sul futuro per definire rinnovi importanti». Le dichiarazioni del tecnico del Milan prima del Verona. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l' Hellas Verona. Le sue parole. PARTITA DI OGGI – « Oggi non è una partita semplice, il Verona ha grande velocità e buona tecnica davanti. Bisogna fare una partita ordinata, per non perdere certezze all'interno di essa » SOTTOVALUTARE LE PICCOLE – « Credo che bisogna assolutamente migliorare, ci sono dati di partite nelle quali abbiamo possesso palla ma non facciamo risultato.

