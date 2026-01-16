Parma-Milan Femminile | tutto quello da sapere sul match delle rossonere

Il match tra Parma e Milan Femminile si disputa domani alle 12:30, aprendo la 10ª giornata di campionato. Le rossonere di Bakker cercano continuità in una stagione importante, affrontando una squadra che si presenta in buona forma. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa sfida, dai precedenti alle formazioni e alle aspettative.

Anche per il Milan Femminile è tempo di scendere in campo. Domani, sabato 17 gennaio, alle ore 12:30 le rossonere di Coach Bakker apriranno le danze della 10 giornata di Serie A Women 2025-2026. Il Milan, con il loro terzo miglior attacco del campionato (17 gol in 9 partite), dovranno battere la seconda squadra neopromossa in Serie A dopo il Genoa, affrontato già ad inizio stagione e in Coppa Italia. Ecco, di seguito, la preview del match: (Fonte acmilan.com) - Nella prima gara ufficiale di questo 2026, sabato 17 gennaio alle ore 12.30 la Prima Squadra femminile rossonera affronta il Parma in trasferta per la 10ª giornata di Serie A Women 202526.

Parma-Milan (Serie A Women): orario e dove vederla in tv - La sfida tra Parma e Milan del campionato femminile sarà visibile in esclusiva su DAZN che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A Women. msn.com

Parma Women, Benedetti: "Qui il calcio femminile è una cosa che vuole essere fatta" - Una storia che inizia ai tempi della scuola, quando i compagni di classe il sabato andavano tutti insieme alla partita, e una piccola bambina voleva a. tuttomercatoweb.com

- Scontro diretto alla Juve, il Milan festeggia il derby: Roma e Parma restano in scia - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook

Verso Milan-Parma, dal 13 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti. Tutti i dettagli x.com

