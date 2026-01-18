Milan Femminile ripartenza senza gol per le rossonere | il resoconto contro il Parma
Il Milan Femminile non riesce a trovare la rete nella trasferta contro il Parma, concludendo la partita sul risultato di 0-0. Le rossonere si riportano a casa un punto, in una sfida senza reti che segna una ripartenza senza gol. Un risultato che testimonia l’equilibrio in campo e la necessità di migliorare in fase offensiva per le prossime gare.
Nulla da fare per il Milan Femminile. In trasferta contro il Parma, le rossonere non riescono a segnare, facendo terminare il match a reti inviolate: 0-0 nella gara valida per la 10 giornata di Serie A Women. Le rossonere però non si abbattono, e pensano già al prossimo impegno: martedì 20 affronteranno la Fiorentina nell'andata dei Quarti di Coppa Italia. Il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Finisce 0-0 il ritorno in campo, dopo quasi un mese di sosta natalizia, del Milan femminile, fermato dal Parma nella 10ª giornata di Serie A Women. Un esito giusto per quanto visto nella mattinata emiliana in 90' avari di emozioni, con poche occasioni da gol da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Parma-Milan Femminile: tutto quello da sapere sul match delle rossonere
Il match tra Parma e Milan Femminile si disputa domani alle 12:30, aprendo la 10ª giornata di campionato. Le rossonere di Bakker cercano continuità in una stagione importante, affrontando una squadra che si presenta in buona forma. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa sfida, dai precedenti alle formazioni e alle aspettative.
