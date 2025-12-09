Milan Rabiot dopo il Torino | Dobbiamo entrare meglio Non possiamo sempre girare le partite

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha trovato il suo primo gol (e che gol!) in maglia rossonera ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ecco perché era soddisfatto - ma non troppo - al termine di Torino-Milan 2-3 di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan rabiot dopo il torino dobbiamo entrare meglio non possiamo sempre girare le partite

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot dopo il Torino: “Dobbiamo entrare meglio. Non possiamo sempre girare le partite”

Scopri altri approfondimenti

milan rabiot dopo torinoRabiot dopo la rimonta del Milan a Torino: "Dimostra che la mentalità c'è, ho fiducia" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 3- tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Rabiot Dopo Torino