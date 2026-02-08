Il Milan lavora sul mercato e cerca di rinforzare la squadra. Nei giorni scorsi si sono fatte strada le voci su un possibile arrivo di McKennie, mentre si smentiscono le trattative per Kostic. Nel frattempo, Gimenez si prepara al suo ritorno, portando ancora più entusiasmo tra i tifosi. Allegri e i dirigenti sono al lavoro per chiudere le operazioni più importanti.

Nella giornata di oggi, domenica 08 febbraio 2026, molti quotidiani sportivi e svariati siti web hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Tante le dichiarazioni: da Ibrahimovic su San Siro a PELLEGATTI SU KOSTIC, ma spazio anche al mercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Sul profilo Twitter della BBC Sport, Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore rossonero, ha voluto parlare del ricordo più bello legato allo stadio di San Siro: "Quando venite a Milano vi porterei in questo stadio (San Siro ndr). Qui troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è tutto con le cose del Milan, vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, da Ibrahimovic al mercato: arriva McKennie? Kostic, la verità. Il ritorno di Gimenez

Carlo Pellegatti ha parlato di Kostic, che interessa al Milan.

Ieri sera si è riacceso il duello tra il Milan e altri club europei per Filip Kostic.

Pellegatti sicuro: Il Milan vuole Kostic e Kostic vuole il MilanNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del giovane talento classe 2007 del Partizan Belgrado che sembrerebbe un pallino di Ibra e della dirigenza rossonera. Queste le sue ... milannews.it

Ibrahimovic: Il mio addio al calcio è il ricordo più emozionante vissuto a San SiroSul profilo X della BBC Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di San Siro e dei ricordi più belli che ha in questo stadio, dando anche qualche consiglio. tuttomercatoweb.com

Zlatan Ibrahimovic da brividi su San Siro e il Milan Lo svedese, intervenuto sul profilo X della BBC Sport, ha raccontato di come San Siro sia bello ed emozionante... solo quando c'è il Milan In giro per Milano, infatti, l'ex centravanti rossonero portere facebook

Milan, Ibrahimovic su San Siro: “Il ricordo più bello in questo stadio Il mio addio al calcio” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com