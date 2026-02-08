Kostic vuole il Milan | Ibrahimovic spinge Ecco la possibile cifra E Vlahovic …

Ieri sera si è riacceso il duello tra il Milan e altri club europei per Filip Kostic. Ibrahimovic ha fatto da ponte tra il giocatore e la società rossonera, spingendo per portare a Milano il giovane del Partizan Belgrado. La trattativa potrebbe chiudersi a una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma resta ancora da convincere il club serbo. Vlahovic, intanto, resta un’altra opzione nel mirino dei rossoneri, che cercano rinforzi in attacco prima della fine del mercato.

Secondo Calciomercato.com la pista che potrebbe portare Kostic al Milan non sarebbe ancora chiusa, anzi. Sarebbero stati Ibrahimovic e Kirovski a provarci fino alla fine per il giovane talento del Partizan Belgrado. Richieste alte del club serbo: 10 milioni di euro. Tra le parti ci sarebbe una sorta di stretta di mano e una promessa di parlarne ancora nelle prossime settimane. Accordo totale tra il Milan e Kostic che avrebbe spinto molto per vestire la maglia rossonera già a gennaio.

