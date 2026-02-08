Milan colpo a sorpresa Juve | il nome in cima alla lista

La Juventus sta pensando al futuro e sta facendo un colpo a sorpresa. La società sta lavorando per mettere a punto una squadra più giovane, puntando sulle prospettive di medio periodo. Intanto, il Milan si prepara a rispondere, ma nessuno si aspetta cambi improvvisi in breve tempo.

La Juventus sta delineando la formazione del futuro con una attenzione marcata al parco mezzi tecnici e alle prospettive di medio periodo. L'attenzione si concentra sull'affidabilità in mediana e sulla continuità di investimento sui talenti, in un contesto di rinnovi mirati e gestione oculata dei contratti in scadenza. In questo scenario, la firma su Kenan Yildiz fino al 2030 stabilizza la linea giovane della squadra, aprendo spazio a scelte mirate sul fronte centrale. Al centro della programmazione c'è Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, il cui accordo sta definendo le prossime mosse di mercato.

