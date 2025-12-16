Hojbjerg Juve Gazzetta è lui il nome in cima alla lista di Comolli Muro Marsiglia la chiave può essere un clamoroso scambio

Pierre-Emile Hojbjerg si conferma come principale obiettivo di mercato della Juventus, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. La trattativa potrebbe coinvolgere uno scambio clamoroso, con il Marsiglia che rappresenta uno degli ostacoli principali. La fumata bianca dipende da una strategia che potrebbe rivoluzionare le mosse dei bianconeri in questa sessione.

Hojbjerg Juve (Gazzetta), è lui il nome in cima alla lista di Comolli. Muro Marsiglia, la chiave per arrivare al danese può essere un clamoroso scambio. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’imminente apertura del mercato di gennaio, la Juventus si prepara per la sessione di shopping invernale. L’obiettivo primario della Signora è chiaro: assicurarsi un rinforzo cruciale per alimentare la corsa verso la qualificazione in Champions League. Un colpo mirato per elevare il livello tecnico e la leadership della rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti in chiave quarto posto. Juventusnews24.com

