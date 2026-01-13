Milan Modric torna titolare | guiderà il centrocampo a Como

Luka Modric torna a disposizione del Milan e sarà titolare nella trasferta di Como, dopo aver riposato nell'ultima partita contro Firenze. Il centrocampista croato riprenderà subito il suo ruolo nel reparto nevralgico della squadra, contribuendo con la sua esperienza e qualità alla formazione rossonera. La gara rappresenta un'importante occasione per il Milan di consolidare la posizione in classifica grazie alla presenza del giocatore ex Real Madrid.

Luka Modric torna al centro del Milan. Dopo il turno di riposo a Firenze, il croato riprenderà il suo posto dal primo minuto nella trasferta di Como. Scelta tecnica e di gestione: recuperate energie fisiche e mentali dopo un avvio di stagione ad alta intensità, Allegri è pronto a rimettere il suo regista al comando della mediana. Accanto a lui, salvo sorprese, spazio a Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Un trio che ha già dato garanzie: quando è stato schierato insieme, il Milan ha concesso appena due gol, uno solo su azione. Numeri che spiegano perché l’allenatore voglia tornare subito a quel blocco. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Modric torna titolare: guiderà il centrocampo a Como Leggi anche: Diddi: “Milan, Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari” Leggi anche: Derby Inter-Milan, confronto tra due maestri del centrocampo: Çalhano?lu vs Modric Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Como-Milan, le scelte di Allegri: Modric torna titolare (con Rabiot). Rafael Leao può ripartire dalla panchina; Modric verso la panchina, occasione per Fullkrug? Chi gioca titolare Fiorentina-Milan: le opzioni di Allegri; Allegri cambia il Milan: Fullkrug dal 1'. Modric riposa, guida Jashari. Rabiot recupera, ci sarà; Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A. Como-Milan, le scelte di Allegri: Modric torna titolare (con Rabiot). Rafael Leao può ripartire dalla panchina - Due pareggi di fila, con il Genoa a San Siro e con la Fiorentina a Firenze, hanno impedito al Milan di avvicinarsi alla vetta della classifica. msn.com

