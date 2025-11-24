Michael Jackson nel film biografico tutta la verità sul re del pop

Il re del pop è tornato. Almeno al cinema. «Michael», il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, non è ancora uscito nelle sale ma ha già infranto i primi record: il trailer ha frantumato ogni statistica con oltre cento milioni di visualizzazioni globali, diventando l'anteprima di un film biografico musicale più vista di sempre. È la prova che, a 16 anni dalla morte, Michael Jackson non ha mai lasciato il cuore dei fan. Solo pochi giorni fa è diventato la prima popstar a raggiungere la top ten delle classifiche in sei decenni consecutivi. Il film, diretto da Antoine Fuqua, scritto da John Logan e prodotto da Graham King, promette di essere più di un semplice racconto biografico: è una celebrazione, un'indagine, un tributo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

