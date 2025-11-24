Michael Jackson nel film biografico tutta la verità sul re del pop

Iltempo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il re del pop è tornato. Almeno al cinema. «Michael», il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, non è ancora uscito nelle sale ma ha già infranto i primi record: il trailer ha frantumato ogni statistica con oltre cento milioni di visualizzazioni globali, diventando l'anteprima di un film biografico musicale più vista di sempre. È la prova che, a 16 anni dalla morte, Michael Jackson non ha mai lasciato il cuore dei fan. Solo pochi giorni fa è diventato la prima popstar a raggiungere la top ten delle classifiche in sei decenni consecutivi. Il film, diretto da Antoine Fuqua, scritto da John Logan e prodotto da Graham King, promette di essere più di un semplice racconto biografico: è una celebrazione, un'indagine, un tributo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

michael jackson nel film biografico tutta la verit224 sul re del pop

© Iltempo.it - Michael Jackson, nel film biografico tutta la verità sul re del pop

Altre letture consigliate

michael jackson film biograficoMichael Jackson, nel film biografico tutta la verità sul re del pop - «Michael», il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, non è ancora uscito nelle ... iltempo.it scrive

Nel 2026 arriva “Michael”, biopic che mostra la parte più intima del Re del Pop - Nel 2026 arriverà al cinema "Michael", il biopic sul cantante che unisce la vita artistica con quella privata. ildigitale.it scrive

michael jackson film biograficoMichael criticato per aver omesso lo scandalo degli abusi - Il biopic su Michael Jackson è stato criticato per aver minimizzato le accuse di abusi. Segnala lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Michael Jackson Film Biografico