Michael Jackson nel film biografico tutta la verità sul re del pop
Il re del pop è tornato. Almeno al cinema. «Michael», il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, non è ancora uscito nelle sale ma ha già infranto i primi record: il trailer ha frantumato ogni statistica con oltre cento milioni di visualizzazioni globali, diventando l'anteprima di un film biografico musicale più vista di sempre. È la prova che, a 16 anni dalla morte, Michael Jackson non ha mai lasciato il cuore dei fan. Solo pochi giorni fa è diventato la prima popstar a raggiungere la top ten delle classifiche in sei decenni consecutivi. Il film, diretto da Antoine Fuqua, scritto da John Logan e prodotto da Graham King, promette di essere più di un semplice racconto biografico: è una celebrazione, un'indagine, un tributo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
#YouTube #Italia Questa settimana il singolo "Billie jean" di Michael Jackson rientra al #89 nella Top100 di YouTube Italia con 186.226 visualizzazioni. - facebook.com Vai su Facebook
"Michael J Gariola" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Michael Jackson, nel film biografico tutta la verità sul re del pop - «Michael», il nuovo biopic dedicato a Michael Jackson, non è ancora uscito nelle ... iltempo.it scrive
Nel 2026 arriva “Michael”, biopic che mostra la parte più intima del Re del Pop - Nel 2026 arriverà al cinema "Michael", il biopic sul cantante che unisce la vita artistica con quella privata. ildigitale.it scrive
Michael criticato per aver omesso lo scandalo degli abusi - Il biopic su Michael Jackson è stato criticato per aver minimizzato le accuse di abusi. Segnala lascimmiapensa.com