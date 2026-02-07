Rimosso dai social anche il legale di Corona la denuncia di Chiesa | Censura gravissima Mediaset | Mai segnalato il suo profilo

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, si è visto rimuovere il suo account Instagram senza preavviso. Secondo lui, la sospensione arriva perché non avrebbe rispettato le regole di Meta. Ma Mediaset, che aveva segnalato il profilo, precisa di non aver mai fatto questa segnalazione. La vicenda accende le polemiche sulla censura sui social e sulla gestione delle piattaforme digitali.

« Mi hanno sospeso l’account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta». A denunciarlo è l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona. «Io parlo solo di questioni giudiziarie (sui social, ndr ) – dichiara -, ovviamente con i dovuti modi, e quindi lo considero una atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito». Chiesa ha fatto sapere di aver ricevuto oggi, sabato 7 febbraio, una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. «Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili», ha fatto presente il legale.🔗 Leggi su Open.online

