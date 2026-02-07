‘Censura da dittatura’ | Ivano Chiesa sospeso da Instagram Mediaset replica e Corona sbarca su X

Ivano Chiesa è stato sospeso da Instagram, scatenando le proteste del suo legale, che ha parlato di censura da dittatura. Nel frattempo, Mediaset ha replicato alle accuse, mentre Corona ha deciso di spostarsi su X, la nuova piattaforma social. La vicenda si inserisce nel grande teatro della comunicazione digitale, tra scontri tra poteri mediatici e personaggi controversi.

