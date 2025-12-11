Previsioni meteo Roma e Lazio – Venerdì 12 dicembre 2025 | piogge nubi e clima freddo

Previsioni meteo per Roma e Lazio il 12 dicembre 2025: giornata caratterizzata da instabilità, con piogge intermittenti, copertura nuvolosa e temperature rigide. Le condizioni meteorologiche influenzeranno le attività nella regione, segnalando un clima freddo e umido per tutta la giornata.

Roma: giornata instabile, piogge intermittenti e clima freddo. Venerdì 12 dicembre 2025 porterà piogge sparse, cielo coperto e clima freddo sia su Roma sia sul Lazio. Condizioni tipiche di dicembre, con vento moderato e possibili miglioramenti solo in serata. Consigliato abbigliamento impermeabile e prudenza negli spostamenti, specialmente lungo le aree costiere e collinari. La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 sulla Capitale sarà caratterizzata da instabilità diffusa, con alternanza di nubi compatte, brevi schiarite e possibili rovesci tra mattina e pomeriggio. L’umidità resterà elevata e la percezione del freddo sarà accentuata dai venti moderati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Previsioni meteo Roma e Lazio – Venerdì 12 dicembre 2025: piogge, nubi e clima freddo

