Meteo Veneto | due perturbazioni atlantiche in arrivo portano piogge e neve a quote collinari

Le previsioni meteo per il Veneto indicano l’arrivo di due perturbazioni atlantiche, che porteranno piogge e neve a quote collinari nelle prossime ore. Gli esperti di 3BMeteo.com forniscono un quadro dettagliato delle condizioni meteorologiche in tutta la regione, offrendo informazioni utili per pianificare le attività quotidiane. Di seguito, le previsioni aggiornate per la nostra provincia e le aree circostanti.

Già dalle prime ore di venerdì il tempo andrà peggiorando sul Veneto per l’arrivo di una prima perturbazione atlantica. Le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per quanto riguarda non solo la nostra provincia ma in tutta la regione. Già dalle prime ore di venerdì il tempo andrà peggiorando sul Veneto per l’arrivo di una prima perturbazione atlantica. Nel corso della giornata il peggioramento entrerà nel vivo, con piogge e rovesci in estensione dalle pianure verso le Alpi. Le precipitazioni più consistenti interesseranno le pianure centro-settentrionali e la fascia prealpina.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

