Messina tonfo in casa con l’Enna | 2-5 e salvezza a rischio Prestazione opaca e fragilità difensiva in evidenza

L’ACR Messina perde 2-5 in casa contro l’Enna. Una sconfitta pesante che mette a rischio la salvezza e fa emergere ancora una volta le difficoltà della squadra. La prestazione dei padroni di casa si rivela opaca, con una difesa troppo fragile e poca reattività davanti. La partita si mette subito male, con l’Enna che segna subito e mette in crisi il Messina. Ora i biancoscudati devono già pensare alle prossime gare per evitare di precipitare in zona retrocessione.

L’ACR Messina ha subito una sconfitta clamorosa in casa, un tonfo che risuona con forza nel panorama calcistico locale e che riporta alla ribalta le fragilità di una squadra che, fino a poco tempo fa, sembrava aver imboccato una via di relativa tranquillità. Il match, disputato questo pomeriggio, ha visto gli uomini di Parisi soccombere all’Enna con un pesante 2-5, un risultato che lascia l’ambiente messinese sgomento e interrogativi. La partita, giocata davanti a un pubblico che aveva riposto fiducia nella ritrovata solidità della squadra, si è trasformata in una debacle inaspettata, con Davis e Pagniello tra gli spettatori a testimoniare la performance opaca dei padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

