Inter Liverpool rigore discutibile ma prestazione opaca | nerazzurri senza alibi

L'Inter affronta il Liverpool in una partita caratterizzata da un rigore controverso e da una prestazione complessivamente sottotono. Nonostante le polemiche, i nerazzurri non riescono a capitalizzare l'opportunità e si devono arrendere, evidenziando lacune e mancanze di incisività. Un risultato che complica il cammino europeo della squadra di Cristian Chivu.

di Dario Bartolucci Inter Liverpool racconta una sconfitta amara che va oltre il rigore contestato: la squadra di Cristian Chivu spreca l’occasione. L’Inter esce sconfitta da San Siro contro il Liverpool per un calcio di rigore che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori, ma la sensazione diffusa è che l’episodio non possa bastare da solo a spiegare il ko. La prestazione dei nerazzurri, infatti, non è stata pienamente convincente, soprattutto nella gestione dei momenti chiave del match. Dopo l’entusiasmante 4-0 rifilato al Como, la squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida della Beneamata, ha mostrato un volto meno brillante, faticando a imporsi contro un Liverpool apparso sì stanco, ma tutt’altro che arrendevole. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, rigore discutibile ma prestazione opaca: nerazzurri senza alibi

Inter-Liverpool è stata decisa da... - facebook.com Vai su Facebook

L’ #Inter perde di stretta misura- 0:1 su rigore -trattenuta di Bastoni su Wirtz - trasformato da Szoboszlay-una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d’ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l’Inter ha preso cosci Vai su X

Inter-Liverpool, ma quindi il rigore c’era? I quotidiani sportivi non hanno dubbi - Una sconfitta probabilmente ancor più dolorosa rispetto a quella arrivata allo scadere contro l’Atletico Madrid. Si legge su spaziointer.it