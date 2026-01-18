Dopo la recente partita tra Cagliari e Juventus, Perin ha ricevuto giudizi negativi dai principali quotidiani sportivi. La sua prestazione è stata valutata come opaca e insufficiente, riflettendo una prova deludente tra i pali. La scelta di Spalletti di affidarsi al portiere si è rivelata poco convincente, con voti severi che evidenziano le criticità emerse in campo.

Perin, bocciatura unanime dai quotidiani dopo la sconfitta, voti sotto la sufficienza e prova opaca tra i pali per il vice-Di Gregorio. La sconfitta di misura rimediata all’Unipol Domus contro il Cagliar i lascia scorie pesanti non solo per la classifica, ma anche per le certezze individuali che sembrano vacillare nel momento meno opportuno. Nel naufragio generale della Juventus, anche una garanzia solitamente affidabile come Mattia Perin finisce nel mirino della critica, incassando una serie di voti negativi che testimoniano una serata da dimenticare. Il portiere, chiamato a difendere i pali per concedere un turno di riposo a Di Gregorio, non è riuscito a trasmettere la consueta sicurezza al reparto arretrato, finendo per essere giudicato colpevole sui giornali in edicola oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin non ripaga la scelta di Spalletti in Cagliari Juve: prestazione opaca. I voti severi dei principali quotidiani sportivi

Kalulu decisivo in negativo in Cagliari Juve: il suo errore ha permesso il vantaggio rossoblù. Prestazione rivedibile: i voti dei principali quotidiani sportivi

Durante la partita tra Cagliari e Juventus, Kalulu ha commesso un errore che ha contribuito al vantaggio dei rossoblù. La sua prestazione è stata oggetto di analisi da parte dei principali quotidiani sportivi, evidenziando aspetti migliorabili. In questa analisi, si approfondiscono i voti e le valutazioni sulla sua performance, offrendo un quadro obiettivo e dettagliato della partita.

Cagliari Juve, impresa dei rossoblù contro la squadra di Spalletti: ecco i voti dei quotidiani

Nella 21ª giornata di Serie A, Cagliari ha ottenuto una vittoria significativa contro la Juventus di Spalletti all’Unipol Domus. Di seguito, vengono analizzati i principali voti e commenti dei quotidiani sportivi riguardanti la prestazione delle due squadre e i protagonisti di questa partita.