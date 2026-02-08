Messina | Basile si dimette e si ricandida De Leo denuncia fuga di responsabilità e accusa di paradosso

La crisi a Messina si fa sentire. Federico Basile si dimette e subito annuncia la sua ricandidatura, lasciando tutti a chiedersi cosa voglia fare davvero. Il deputato regionale Alessandro De Leo non le manda a dire: lo accusa di fuga di responsabilità e definisce il gesto un paradosso inaccettabile. La città si trova di fronte a un vero e proprio rebus politico.

Il terremoto politico che scuote Messina ha raggiunto il suo apice con le dimissioni del sindaco Federico Basile, un gesto che, secondo il deputato regionale Alessandro De Leo, rappresenta un "paradosso inaccettabile" e uno "schiaffo" alla città. La notizia, giunta in mattinata, ha colto di sorpresa l'amministrazione e l'intera comunità messinese, aprendo uno scenario di incertezza a pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026. Le dimissioni, infatti, sono state presentate contestualmente all'annuncio di una nuova candidatura di Basile, una mossa che ha immediatamente sollevato dubbi e polemiche, come sottolinea lo stesso De Leo.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida in un momento delicato.

