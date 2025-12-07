Usa l’Inter Miami vince la MLS Cup 2025! Messi festeggia il titolo e spiega | Portare il club in vetta era la sfida Busquets e Alba? Meritano questo finale Qui trasferte da 7 ore!

Usa, l’Inter Miami vince la MLS Cup 2025! Messi festeggia il titolo e spiega le difficoltà del campionato, poi l’omaggio a Alba e Busquets L’Inter Miami entra nella storia, conquistando la MLS Cup 2025 grazie alla vittoria per 3-1 sui Vancouver Whitecaps di Thomas Müller. È il sedicesimo club a riuscirci e lo fa soltanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

