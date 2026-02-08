Mercato Possibile e Avs | Diktat di una Giunta ' bondenese' a cui non importa di Ferrara

Questa mattina, il mercato del lunedì si sposta da piazza Travaglio all’area dell’Acquedotto. La decisione ha scatenato le proteste di Possibile e Avs, che criticano duramente la scelta della Giunta “bondenese”. Secondo i rappresentanti delle due forze politiche, la decisione sembra presa senza considerare le esigenze dei cittadini e senza coinvolgere gli operatori del mercato. La tensione tra le parti resta alta, mentre si aspetta una risposta ufficiale dall’amministrazione comunale.

Ora ci siamo, il mercato del lunedì si sposta, da piazza Travaglio alla zona dell'Acquedotto. E sulla questione torna a ribadire la propria contrarierà la coalizione di Possibile e Alleanza Verdi e Sinistra. "Che gli ambulanti non abbiano avuto voce in capitolo, che siano stati posti di fronte al.

Il licenziamento di Xabi Alonso da Florentino Perez rappresenta una decisione inaspettata, ma non sorprendente, considerando le tensioni con alcune stelle e l’ambiente competitivo del Real Madrid.

Il femminicidio di Federica Torzullo evidenzia ancora una volta la gravità di un fenomeno diffuso.

