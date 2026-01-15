Il licenziamento di Xabi Alonso da Florentino Perez rappresenta una decisione inaspettata, ma non sorprendente, considerando le tensioni con alcune stelle e l’ambiente competitivo del Real Madrid. La società si concentra sulla ricerca del successo, puntando su giocatori di alto livello, anche a costo di decisioni difficili. Questi cambiamenti riflettono l’obiettivo di Florentino di mantenere il club ai vertici del calcio mondiale.

Il licenziamento di Xabi Alonso ha sorpreso tutti, ma era prevedibile vista la sua difficile convivenza con alcune stelle e l’ambiente madrileno. Al Real Madrid Florentino Pérez privilegia le stelle ai tecnici e punta solo a vincere, ignorando dinamiche interne e allenatori di talento. La squadra porta la sua impronta e ora dovrà affrontare il giudizio del Bernabéu, mentre progetti come la Superlega e il nuovo stadio incontrano difficoltà e critiche. I tempi non sono facili né per il presidente né per i tifosi. Ne scrive El Pais a firma di Rafa Cabeleira A Florentino piacciono molto i grandi calciatori e poco, pochissimo, gli allenatori, non importa se siano grandi o piccoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Florentino importa solo vincere e mettere in campo il maggior numero possibile di stelle mondiali

Leggi anche: Puglia: consiglieri regionali, i 50 eletti ELENCO Antonio Decaro presidente, Luigi Lobuono componente dell'assemblea, Nichi Vendola fuori. Foggia: minor numero di votanti, maggior numero di eletti

Leggi anche: EA FC26, operazione nostalgia: il Milan domina con il maggior numero di leggende

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mussolini e il discorso di Bari contro Hitler

A Florentino importa solo vincere e mettere in campo il maggior numero possibile di stelle mondiali Il licenziamento di Xabi Alonso era scontato. Florentino al Real Madrid fa la formazione e contesta anche Mourinho, Ancelotti e Zidane (El Pais) https://www.iln facebook