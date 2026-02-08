La Juventus ha tentato di cedere un giocatore a gennaio, ma Luciano Spalletti ha stoppato tutto. Il tecnico ha deciso di mettere il veto sulla trattativa, anche se la società aveva offerto circa 15 milioni di euro. La trattativa si è arenata e adesso si aspetta di capire se ci saranno nuovi sviluppi.

Mercato Juve, il retroscena: Spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio. Il tecnico non ha voluto privarsi di lui. L’ esplosione di Fabio Miretti porta la firma indelebile di Luciano Spalletti. Fin dal suo insediamento a Torino, il tecnico di Certaldo ha instaurato un feeling speciale con il talento di Pinerolo, puntando con decisione sulle sue qualità. La vera svolta, tuttavia, è stata di natura tattica: l’intuizione di avanzare il raggio d’azione del classe 2003, trasformandolo da mezzala a trequartista, ha permesso al giocatore di scrollarsi di dosso l’etichetta di “eterna promessa” per diventare un pilastro inamovibile della formazione titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, il retroscena: Spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio. Rifiutati 15 milioni

Approfondimenti su Mercato Juve

Durante il calciomercato estivo, è emerso un importante retroscena riguardante Cristian Chivu e l'Inter.

Durante il mercato di gennaio, Perin è rimasto alla Juventus grazie a un accordo raggiunto con l'allenatore Spalletti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mercato Juve

Argomenti discussi: ?Retroscena Benzema-Juve, DECISIONE Perisic e Mateta ?: mercato di oggi?; Juve Icardi, com'è nata la pazza idea: il retroscena e perché non si è concretizzata. VIDEO; Icardi-Juve, il punto sulla trattativa. E c’è un retroscena clamoroso…; Sei mesi, 10 gol e rinnovo: Icardi-Juve, tutto fatto ma... Il retroscena sul colloquio.

Retroscena di mercato: John Duran ha provato in tutti modi ad approdare alla JuventusFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus svelando un retroscena che riguarda John Duran: Un altro attaccante invece che ha il Fenerbahce è ... tuttojuve.com

Dalla Juve all’Inter a zero, Spalletti su tutte le furie: i dettagliDoccia fredda in casa Juve: c'è un clamoroso retroscena di mercato che riguarda l'Inter e che spaventa i tifosi bianconeri ... calciomercato.it

Pezzo pregiato del mercato invernale conteso da Milan e Juve, alla fine Mateta non è arrivato in Serie A grazie ai controlli specifici del Milan! Le analisi dettagliate hanno evitato l'acquisto di un giocatore che quasi sicuramente dovrà subire un intervento chirur facebook

Pezzo pregiato del mercato invernale conteso da Milan e Juve, alla fine #Mateta non è arrivato in Serie A grazie ai controlli specifici del Milan! Le analisi dettagliate hanno evitato l'acquisto di un giocatore che quasi sicuramente dovrà subire un intervento chiru x.com