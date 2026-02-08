Mercato Juve il retroscena | Spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio Rifiutati 15 milioni

Da juventusnews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha tentato di cedere un giocatore a gennaio, ma Luciano Spalletti ha stoppato tutto. Il tecnico ha deciso di mettere il veto sulla trattativa, anche se la società aveva offerto circa 15 milioni di euro. La trattativa si è arenata e adesso si aspetta di capire se ci saranno nuovi sviluppi.

Mercato Juve, il retroscena: Spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio. Il tecnico non ha voluto privarsi di lui. L’ esplosione di Fabio Miretti  porta la firma indelebile di  Luciano Spalletti. Fin dal suo insediamento a Torino, il tecnico di Certaldo ha instaurato un feeling speciale con il talento di Pinerolo, puntando con decisione sulle sue qualità. La vera svolta, tuttavia, è stata di natura tattica: l’intuizione di avanzare il raggio d’azione del classe 2003, trasformandolo da mezzala a  trequartista, ha permesso al giocatore di scrollarsi di dosso l’etichetta di “eterna promessa” per diventare un pilastro inamovibile della formazione titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve il retroscena spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio rifiutati 15 milioni

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, il retroscena: Spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio. Rifiutati 15 milioni

Approfondimenti su Mercato Juve

Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Chivu! In estate il tecnico ha posto il veto a questa partenza

Durante il calciomercato estivo, è emerso un importante retroscena riguardante Cristian Chivu e l'Inter.

Perin Juve, il portiere blindato nel mercato di gennaio. Spalletti lo ha convinto in questo modo a restare: il retroscena

Durante il mercato di gennaio, Perin è rimasto alla Juventus grazie a un accordo raggiunto con l'allenatore Spalletti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mercato Juve

Argomenti discussi: ?Retroscena Benzema-Juve, DECISIONE Perisic e Mateta ?: mercato di oggi?; Juve Icardi, com'è nata la pazza idea: il retroscena e perché non si è concretizzata. VIDEO; Icardi-Juve, il punto sulla trattativa. E c’è un retroscena clamoroso…; Sei mesi, 10 gol e rinnovo: Icardi-Juve, tutto fatto ma... Il retroscena sul colloquio.

mercato juve il retroscenaRetroscena di mercato: John Duran ha provato in tutti modi ad approdare alla JuventusFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus svelando un retroscena che riguarda John Duran: Un altro attaccante invece che ha il Fenerbahce è ... tuttojuve.com

mercato juve il retroscenaDalla Juve all’Inter a zero, Spalletti su tutte le furie: i dettagliDoccia fredda in casa Juve: c'è un clamoroso retroscena di mercato che riguarda l'Inter e che spaventa i tifosi bianconeri ... calciomercato.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.