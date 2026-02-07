Referendum non cambia la data Il nuovo quesito sarà integrato

La data del referendum sulla riforma della Giustizia resta confermata per il 22 e 23 marzo. Non ci saranno cambiamenti, anche se il quesito sarà integrato con nuove domande. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e ora si attende solo il momento di votare.

AGI - Non cambia la data del referendum sulla riforma della Giustizia, che resta quindi fissato per il 22 e 23 marzo. Il Consiglio dei ministri di oggi ha quindi deciso, si apprende, di confermare la data ma 'precisando' la formulazione del quesito che sarà stampato sulle schede, aggiungendo gli articoli della Costituzione modificati dalla legge di riforma approvata dal Parlamento. Dopo il via libera della Corte di Cassazione, c'è un nuovo quesito referendario, e l'esecutivo ha deciso di confermare l'appuntamento con le urne. Una necessità tecnica per permettere l'integrazione delle schede elettorali e garantire la massima chiarezza ai cittadini.

