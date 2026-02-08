Meloni | Solidarietà ad Andrea Pucci inaccettabile rinunciare a Sanremo per intimidazioni

Giorgia Meloni ha espresso solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo. Il motivo sono le minacce e le offese che ha ricevuto, un gesto che Meloni definisce inaccettabile. La premier ha sottolineato come la libertà di espressione non possa essere prevaricata dalla paura o dall’intimidazione.

Il premier Giorgia Meloni ha commentato oggi la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo a causa delle minacce e delle offese ricevute. «Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui», ha dichiarato Meloni. «Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco».

