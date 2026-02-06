Lillo e Andrea Pucci sono stati annunciati come co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. La 76esima edizione si terrà dal 24 al 28 febbraio e, per la prima volta, il pubblico vedrà insieme un attore e un comico sul palco, insieme a Carlo Conti. Gli organizzatori hanno scelto di puntare su volti noti per rendere la manifestazione ancora più coinvolgente e divertente.

Un attore e un comico sono pronti a unirsi a Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026. Tra i co-conduttori della 76esima edizione della kermesse canora, in programma dal 24 al 28 febbraio prossimi, ci saranno infatti anche Lillo e Andrea Pucci. Come annunciato dal direttore artistico in un video diffuso sui social, Lillo prenderà parte alla seconda serata di mercoledì 25 febbraio, mentre Pucci sarà sul palco dell’Ariston il giorno successivo, giovedì 26 febbraio. I due si aggiungono, quindi, a Can Yaman e Achille Lauro, gli altri due co-conduttori presentati negli scorsi giorni. La lista è però destinata ad allargarsi la prossima settimana con i nomi delle co-conduttrici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lillo e Andrea Pucci a Sanremo 2026

