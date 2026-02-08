MELONI | SOLIDARIETÀ A PUCCI SPAVENTOSA DERIVA ILLIBERALE DELLA SINISTRA

Da bubinoblog 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo. Meloni ha commentato la situazione definendola una deriva illiberale della sinistra, dopo il polverone mediatico che ha coinvolto il comico. La decisione di Pucci ha diviso l’opinione pubblica, e ora il governo si schiera dalla sua parte.

La Premier Giorgia Meloni esprime solidarietà al comico Andrea Pucci che ha rinunciato a partecipare a Sanremo dopo il polverone mediatico che si era scatenato. Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. 🔗 Leggi su Bubinoblog

meloni solidariet192 a pucci spaventosa deriva illiberale della sinistra

© Bubinoblog - MELONI: “SOLIDARIETÀ A PUCCI, SPAVENTOSA DERIVA ILLIBERALE DELLA SINISTRA”

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Sanremo: Meloni, 'solidarietà a Pucci, deriva illiberale sinistra spaventosa'

La premier Meloni esprime solidarietà a Pucci, criticando il clima di intimidazione e odio che sta portando un artista a rinunciare al suo lavoro.

Giorgia Meloni esprime solidarietà a Andrea Pucci dopo il ritiro da Sanremo 2026: “La deriva illiberale della Sinistra in Italia sta diventando spaventosa”

Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

meloni solidarietà a pucciSanremo 2026, Giorgia Meloni esprime solidarietà a Pucci: «Deriva illiberale spaventosa della sinistra»«Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. ilmattino.it

meloni solidarietà a pucciMeloni: Solidarietà ad Andrea Pucci, inaccettabile rinunciare a Sanremo per intimidazioniIl premier Giorgia Meloni ha commentato oggi la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo a causa delle minacce e ... laprimapagina.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.