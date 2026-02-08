MELONI | SOLIDARIETÀ A PUCCI SPAVENTOSA DERIVA ILLIBERALE DELLA SINISTRA

La Premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo. Meloni ha commentato la situazione definendola una deriva illiberale della sinistra, dopo il polverone mediatico che ha coinvolto il comico. La decisione di Pucci ha diviso l’opinione pubblica, e ora il governo si schiera dalla sua parte.

La Premier Giorgia Meloni esprime solidarietà al comico Andrea Pucci che ha rinunciato a partecipare a Sanremo dopo il polverone mediatico che si era scatenato. Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera "sacra" la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide.

