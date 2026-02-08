Sanremo | Furfaro ' 10 giorni per Niscemi 30 minuti per Pucci Meloni fa tutto tranne premier'

La politica si muove a ritmo diverso: dieci giorni sono passati senza che nessuno si occupi di Niscemi, mentre a Sanremo bastano trenta minuti per parlare di Pucci. Furfaro critica il governo, sottolineando come Meloni faccia di tutto, tranne che concentrarsi sulla sua funzione di premier. Le priorità sembrano essere lontane dai problemi concreti dei territori italiani.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "10 giorni per ricordarsi di Niscemi. 30 minuti di orologio per dedicarsi a Pucci e a Sanremo. Fa davvero riflettere che nel 2026 la Presidente del Consiglio faccia tutto, tranne la Presidente del Consiglio". Lo scrive Marco Furfaro del Pd sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

