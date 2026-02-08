Andrea Pucci rinuncia a Sanremo Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni | Difende autore di bodyshaming

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo. La sua scelta ha sorpreso molti, soprattutto considerando il clamore che si era creato intorno alla sua presenza nel evento. Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Giorgia Meloni, accusandola di aver difeso un autore accusato di bodyshaming. La polemica continua a tenere banco sui social, con commenti divisi tra chi sostiene le scelte dei protagonisti e chi critica le posizioni assunte.

Andrea Pucci, dopo le critiche subite, ha rinunciato al suo ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Giorgia Meloni sui social ha espresso il suo sostegno nei confronti del comico. Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Instagram, ha deciso di commentare la scelta della Premier ricordando le frasi di Andrea Pucci contro Elly Schlein definite dall'opinionista "becero bodyshaming". Il post di Selvaggia Lucarelli Su Instagram Selvaggia Lucarelli ha postato il messaggio social di Giorgia Meloni di solidarietà ad Andrea Pucci. Nella gallery pubblicata ha aggiunto anche alcuni dei contenuti che il comico aveva dedicato in passato ad Elly Schlein.

