La premier Meloni condanna gli scontri di Milano e dice che chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia. Nel frattempo, migliaia di italiani lavorano duramente per garantire che tutto funzioni durante l’evento. La tensione cresce e la politica si divide, mentre la città si prepara a vivere uno dei momenti più importanti dell’anno.

AGI - "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sui social, sugli scontri avvenuti ieri sera a Milano. "Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire". " Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti" conclude la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando un filmato - dell'emittente statunitense Fox News - in cui si vedono alcune immagini degli scontri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni condanna gli scontri di Milano, "Chi manifesta contro le olimpiadi è nemico dell'Italia"

La premier Meloni si scaglia contro chi protesta contro le Olimpiadi a Milano.

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

