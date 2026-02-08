La premier Meloni si scaglia contro chi protesta contro le Olimpiadi a Milano. In un discorso deciso, dice che chi manifesta contro l’evento è nemico dell’Italia. La leader del Governo sottolinea che molte persone lavorano sodo per far sì che tutto vada bene durante le Olimpiadi, e non accetta che ci siano manifestazioni che mettono a rischio il successo dell’evento. La tensione si alza, e Meloni non le manda a dire.

Milano, 8 febbraio 2026 – "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rabbia di Giorgia Meloni per gli scontri a Milano: “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia”

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali.

La premier Giorgia Meloni attacca duramente i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri a Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Meloni, Niscemi e quello scatto mancato; L’angelo nella basilica ha il volto di Giorgia Meloni. La premier scherza: Non sono un cherubino; È sempre Cartabianca: Violenze a Torino, chi soffia sul fuoco? Video; Niscemi, un paese fantasma in attesa di una nuova frana.

Omicidio del capotreno, la rabbia del papà. Meloni: «Vicini alla famiglia. Sulla sicurezza bisogna fare di più»Sul tema della sicurezza «bisogna fare di più» ha ammesso questa mattina, 9 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interpellata su alcuni episodi di cronaca dei giorni scorsi come ... corrieredibologna.corriere.it

Di buon mattino, tornata dalla cerimonia milanese delle Olimpiadi, Giorgia Meloni alza il telefono e chiama il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli riferisce l’intenzione del governo sul referendum sulla separazione delle carriere dopo l’ordinanza facebook

Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in merito agli scontri di ieri nel corso della manifestazione di Milano contro le Olimpiadi. x.com