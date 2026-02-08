La rabbia di Giorgia Meloni per gli scontri a Milano | Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia

La premier Meloni si scaglia contro chi protesta contro le Olimpiadi a Milano. In un discorso deciso, dice che chi manifesta contro l’evento è nemico dell’Italia. La leader del Governo sottolinea che molte persone lavorano sodo per far sì che tutto vada bene durante le Olimpiadi, e non accetta che ci siano manifestazioni che mettono a rischio il successo dell’evento. La tensione si alza, e Meloni non le manda a dire.

Milano, 8 febbraio 2026 – "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

