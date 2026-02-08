La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi protesta contro le Olimpiadi, definendoli nemici dell’Italia. Nel frattempo, migliaia di italiani si impegnano per garantire che tutto vada nel verso giusto durante l’evento, lavorando senza sosta per far sì che tutto funzioni nel giorno della grande manifestazione sportiva.

AGI - "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sui social, sugli scontri avvenuti ieri sera a Milano. "Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti", conclude Meloni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia"

Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.

Il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni, recentemente annunciato, si propone di introdurre misure più severe per chi manifesta, migranti e minorenni.

Argomenti discussi: Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento

MI-CO: Meloni, chi manifesta contro Olimpiadi nemico Italia(AGI) - Roma, 8 feb. - Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia ... agi.it

(IN)SICUREZZA: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA 62 ARTICOLI TRA DL E DDL CONTRO CHI MANIFESTA62 articoli ,tra un decreto legge e un disegno di legge; è il pacchetto (in) sicurezza, l'ennesimo, varato dal Consiglio dei Ministri, portando così a termine la strumentalizzazione politica e mediati ... radiondadurto.org

Diceva Meloni nel 2020: "queste persone che s'infilano nelle manifestazioni per fare danni, sono assolutamente funzionali agli interessi del governo e del regime". Diceva proprio così, forse con alcune parole differenti ma il senso era esattamente quello. Devo facebook

Manifestazione a Torino per Askatasuna, la premier Meloni in visita agli agenti e ai militari feriti. Salvini: “Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero” x.com