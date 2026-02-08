Meloni attacca sugli scontri al corteo a Milano anti Olimpiadi Bande di delinquenti e nemici dell' Italia

La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi si oppone alle Olimpiadi in Italia. Durante una dichiarazione, ha definito “bande di delinquenti” e “nemici dell’Italia” gli estremisti che hanno preso parte agli scontri al corteo a Milano. Meloni ha anche espresso vicinanza agli agenti di polizia coinvolti, sottolineando che chi manifesta contro l’evento sportivo mette a rischio la sicurezza e gli interessi del Paese.

Dopo gli scontri a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un post in cui ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine e ha criticato gli autori delle azioni violente come “nemici dell’Italia e degli italiani”. La presidente del Consiglio ha rilanciato un video di Fox News in cui sono ripresi momenti di tensione tra agenti e manifestanti. L'attacco di Giorgia Meloni al corteo anti Olimpiadi Gli scontri al corteo anti Olimpiadi Cosa è successo a Corvetto Le reazioni dei politici L’attacco di Giorgia Meloni al corteo anti Olimpiadi Su Facebook Giorgia Meloni ha pubblicato un video di Fox News sugli scontri a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

A Milano, nel quartiere Corvetto, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante un corteo contro le Olimpiadi e l’ICE.

