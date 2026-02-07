Melissa Satta e la differenza d’età con Carlo Beretta | I limiti li pongono gli ignoranti

Melissa Satta ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni alle Maldive insieme a Carlo Beretta. La coppia ha trascorso il weekend su un’isola, lontana dal clamore, tra mare e relax. La loro differenza d’età non sembra essere un problema, come ha spiegato Melissa, che ha detto che i limiti li pongono gli ignoranti. La modella e il imprenditore sembrano più uniti che mai, e la vacanza è solo l’ennesima prova della loro complicità.

Melissa Satta è volata alle Maldive per festeggiare i suoi primi 40 anni con il compagno Carlo Beretta. Una vacanza all’insegna del mare, del relax e ovviamente dell’amore, quello che ogni giorno il rampollo le regala da due anni a questa parte. L’ex velina ha condiviso sui social delle foto in cui appare con il compagno sotto il sole dell’Oceano Indiano, e ha risposto ad alcune domande dei fan sulla loro storia d’amore. Melissa Satta, le parole sulla differenza d’età con il compagno. Il 7 febbraio Melissa Satta spegne 40 candeline. E per festeggiare questo traguardo importante la showgirl si è concessa una vacanza alle Maldive con il compagno Carlo Gussalli Beretta all’insegna del relax, tra acque cristalline e spiagge bianchissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

