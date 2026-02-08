Scoppia un caso a Calenzano dopo le parole della consigliera di FdI, Monica Castro. Durante un intervento sul patto di amicizia con Jenin, ha chiamato i palestinesi “storpi” e “senza casa”. La frase ha scatenato le reazioni e le polemiche sui social e tra i cittadini. Ora si chiede un chiarimento ufficiale.

Calenzano (Firenze), 8 febbraio 2026 – Polemica sulla consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Calenzano, Monica Castro, che durante un suo intervento, commentando il patto di amicizia tra il paese della Piana e Jenin, in Palestina ha definito i palestinesi “storpi” e “senza casa”. Un intervento surreale, in cui la consigliera si chiede – quasi in vernacolo – “perché noi si debba andare dagli storpi, ridotti male, senza casa senza nulla” salvo poi precisare che il suo era “un discorso scherzoso” che voleva “ironizzare” perché “alle 8 di sera mi tocca ironizzare e so a malapena dov’è”, dopo aver spiegato che lei preferisce andare in posti meno deprimenti e più ricchi perché è “questione di sensibilità personale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Palestinesi storpi, poveri e senza casa”: scoppia la bufera sulla consigliera di FdI. Ecco il video

La consigliera di FdI Monica Castro ha causato una vera bufera con le sue parole sul patto di amicizia tra Calenzano e Jenin.

La consigliera di Fratelli d’Italia di Calenzano ha fatto una dichiarazione che ha suscitato scalpore.

Palestinesi storpi, poveri e senza casa. Scoppia la bufera sulla consigliera di FdIMonica Castro, consigliera comunale di Calenzano, in un intervento in aula ha pronunciato parole che hanno lasciato di stucco i presenti definendole poi scherzose. Il Pd: Chieda scusa ... lanazione.it

Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l’Austria: parole shock della consigliera FdiDiscorso shock nella seduta del consiglio comunale di Calenzano (Toscana) pronunciato dall'assessora di Fratelli d'Italia Monica Castro: Perché ... fanpage.it

Invece di introdurre leggi che criminalizzano chi chiede giustizia allo stato che ha reso tanti Palestinesi "storpi, ridotti male, senza casa", bisogna rieducarsi e reumanizzarsi. Servono conoscenza, cultura, e pietas. Tutto cio' che manca a tanto del dibattito pubbli x.com

“Perché dobbiamo fare un gemellaggio con quelli poveretti, storpi, ridotti male Si poteva fare un gemellaggio con l’Austria, che è ricca” Discorso shock nella seduta del consiglio comunale di Calenzano (Toscana) pronunciato dall’assessora di Fratelli d’Italia facebook