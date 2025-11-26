Rania di Giordania incanta il Franca Fund Gala con eleganza regale

Un due pezzi metallizzato nei toni rame e turchese, con pendenti dorati e capelli sciolti: la regina Rania di Giordania ha illuminato la serata del primo Franca Fund Gala del 23 novembre al Museo dell’Arte Islamica di Doha, con uno dei look più spettacolari e raffinati della stagione. Ma dietro l’eleganza c’è di più: la sovrana è nella capitale del Qatar per una serie di eventi che uniscono moda, arte e impegno umanitario. Cos’è il Franca Fund Gala. L’evento clou della visita è stato il Gala che chiude il Fashion Trust Arabia, l’evento di premiazione della moda e dei talenti emergenti. La serata ha raccolto i fondi destinati alla ricerca in medicina genomica preventiva: dedicata a Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia, l’iniziativa sostiene progetti che utilizzano informazioni genetiche per prevedere il rischio dell’insorgenza di malattie, in collaborazione con istituzioni di eccellenza come Harvard Medical School e Massachusetts General Hospital. 🔗 Leggi su Panorama.it

