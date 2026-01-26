Meghan Markle dal tribunale al red carpet | look coordinato con Harry

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati visti insieme al Sundance Film Festival di Salt Lake City, in un'occasione pubblica poco frequente. La loro presenza ha attirato l'attenzione, in particolare per la scelta di look coordinati, che testimoniano un rapporto solido e un’immagine condivisa. Un evento che ha suscitato interesse senza eccessi, sottolineando la volontà di mantenere un’immagine sobria e rispettosa del contesto.

Un'apparizione pubblica rara, ma dal forte valore simbolico. Meghan Markle e il Principe Harry hanno infatti calcato il red carpet del Sundance Film Festival, a Salt Lake City. Lo hanno fatto per presentare Cookie Queens, documentario sulle Girl Scout di cui sono produttori esecutivi con la loro Archewell Productions. Un'uscita di coppia sotto i riflettori, coordinata nei minimi dettagli, che giunge pochi giorni dopo i momenti tesi vissuti a Londra. Look coordinati sul red carpet. Un debutto, quello al prestigioso festival cinematografico, per Meghan e Harry. I due hanno scelto uno stile informale, per quanto sofisticato, tenendosi alla larga dagli eccessi del glamour.

Principe Harry in lacrime in Tribunale per Meghan Markle, "Hanno reso la sua vita un inferno assoluto"Il principe Harry si è presentato in tribunale, visibilmente emozionato, per testimoniare sul trattamento riservato a Meghan Markle e sulle pressioni dei tabloid.

