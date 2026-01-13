Meghan Markle torna nel Regno Unito dopo quattro anni d’assenza insieme al principe Harry

Meghan Markle torna nel Regno Unito dopo quattro anni d’assenza, in occasione degli Invictus Games 2026, evento a cui partecipa insieme al principe Harry. Il suo ritorno rappresenta un momento significativo nel percorso pubblico condiviso con il marito, segnando una presenza importante in un contesto di evento sportivo e di impegno solidale.

Il ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito per gli Invictus Games 2026 segna una nuova tappa del percorso pubblico condiviso con il principe Harry. Lontano dai rituali istituzionali, l’evento mette al centro sport, inclusione e impegno sociale, ma riaccende inevitabilmente l’interesse dei media e dell’opinione pubblica britannica. Il ritorno nel segno degli Invictus Games. La presenza di Meghan Markle nel Regno Unito è legata agli Invictus Games, la manifestazione sportiva internazionale fondata dal principe Harry nel 2014 e dedicata ai militari e veterani feriti o colpiti da malattie e che si terranno il 10 luglio alla festa nelle West Midlands. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

