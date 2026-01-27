Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) arriveranno a Milano per le Olimpiadi invernali che inizieranno il 6 febbraio. La loro presenza si inserisce in una task force speciale creata per la sicurezza diplomatica, con analisti investigativi pronti a intervenire in caso di necessità. La sala operativa si trova al consolato di Milano, dove vengono monitorate le eventuali minacce e coordinati gli interventi in tempo reale.

Milano – Gli agenti dell’Immigration and customs enforcement (Ice) saranno a Milano durante le Olimpiadi invernali, al via il 6 febbraio. A confermarlo è la nota diramata dalla stessa agenzia federale statunitense: “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland security investigations fornirà supporto al Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”. Tajani: alle Olimpiadi non è che troveremo Ice in mezzo alla strada Parole che fanno seguito a quelle fatte pervenire lunedì sera dall’ambasciata statunitense di Roma, che ha sottolineato come l’Ice sia stato presente in altri eventi internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agenti Ice alle Olimpiadi, sala operativa al consolato di Milano: “Analisti investigativi, task force per la sicurezza diplomatica”

Approfondimenti su Ice Milano

Durante le Olimpiadi invernali di febbraio, Homeland Security Investigations (Ice) fornirà supporto alla sicurezza presso il consolato di Milano, garantendo un intervento coordinato e professionale per la tutela degli eventi e delle persone coinvolte.

Il Viminale ha annunciato che l’Ice sarà presente nella sala operativa del Consolato di Milano durante i Giochi di Milano Cortina, garantendo la gestione delle operazioni di sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ice Milano

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Piantedosi su agenti Ice alle Olimpiadi: Prassi normale, Usa scelgono come proteggersi.

Ice: 'Nostri agenti alle Olimpiadi invernali'. Piantedosi vede l'ambasciatore. Tajani, 'Non saranno nelle strade'Supporto al servizio di sicurezza diplomatica Usa e all'Italia', ha detto un portavoce dell'Agenzia all'Afp (ANSA) ... ansa.it

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

Piero De Luca (PD): “Governo imbarazzato su presenza agenti ICE a Olimpiadi” - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026, #Fratoianni ( #Avs): "Agenti #Ice in Italia Banda di tagliagole sul nostro territorio, vergogna" x.com