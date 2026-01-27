Agenti Ice alle Olimpiadi sala operativa al consolato di Milano | Analisti investigativi task force per la sicurezza diplomatica
Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) arriveranno a Milano per le Olimpiadi invernali che inizieranno il 6 febbraio. La loro presenza si inserisce in una task force speciale creata per la sicurezza diplomatica, con analisti investigativi pronti a intervenire in caso di necessità. La sala operativa si trova al consolato di Milano, dove vengono monitorate le eventuali minacce e coordinati gli interventi in tempo reale.
Milano – Gli agenti dell’Immigration and customs enforcement (Ice) saranno a Milano durante le Olimpiadi invernali, al via il 6 febbraio. A confermarlo è la nota diramata dalla stessa agenzia federale statunitense: “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland security investigations fornirà supporto al Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”. Tajani: alle Olimpiadi non è che troveremo Ice in mezzo alla strada Parole che fanno seguito a quelle fatte pervenire lunedì sera dall’ambasciata statunitense di Roma, che ha sottolineato come l’Ice sia stato presente in altri eventi internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Supporto alla sicurezza e sala operativa al consolato di Milano: così agirà l'Ice in Italia
Durante le Olimpiadi invernali di febbraio, Homeland Security Investigations (Ice) fornirà supporto alla sicurezza presso il consolato di Milano, garantendo un intervento coordinato e professionale per la tutela degli eventi e delle persone coinvolte.
Il Viminale: "L'Ice sarà impegnato in sala operativa al Consolato di Milano"
Il Viminale ha annunciato che l’Ice sarà presente nella sala operativa del Consolato di Milano durante i Giochi di Milano Cortina, garantendo la gestione delle operazioni di sicurezza.
Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Piantedosi su agenti Ice alle Olimpiadi: Prassi normale, Usa scelgono come proteggersi.
