Tredici anni fa il nuovo ospedale una task force imbiancata dalla neve

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Seconda puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Ricordate il trasloco dell’ospedale di Bergamo, dai «Riuniti» in via Statuto, al «Papa Giovanni XXIII» nella zona Trucca? Era il 15 dicembre 2012. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tredici anni fa il nuovo ospedale, una task force imbiancata dalla neve

