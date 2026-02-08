Medaglia d' argento e balletto sugli sci! Riguarda l' esultanza di Vittozzi!

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon. Vittozzi festeggia con un balletto sugli sci, mentre i compagni Giacomel, Hofer e Wierer hanno dato il massimo per portare a casa il podio. Una gara intensa, con gli atleti italiani che hanno dimostrato cuore e determinazione dall’inizio alla fine.

Giacomel, Hofer, Wierer e una super Vittozzi trascinano l'Italia verso la medaglia d'argento nella staffetta mista di biathlon. L'esultanza di Lisa è da non perdere! Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.

