Medaglia d' argento e balletto sugli sci! Riguarda l' esultanza di Vittozzi!

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon. Vittozzi festeggia con un balletto sugli sci, mentre i compagni Giacomel, Hofer e Wierer hanno dato il massimo per portare a casa il podio. Una gara intensa, con gli atleti italiani che hanno dimostrato cuore e determinazione dall’inizio alla fine.

Giacomel, Hofer, Wierer e una super Vittozzi trascinano l'Italia verso la medaglia d'argento nella staffetta mista di biathlon. L'esultanza di Lisa è da non perdere! Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Una Vittozzi da impazzire lancia la staffetta: l'Italia è medaglia d'argento!

L’Italia conquista l’argento nella staffetta di Biathlon.

L'Italia è d'argento grazie a Lisa Vittozzi, prima medaglia del Fvg alle Olimpiadi

Questa mattina, a Pechino, Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la prima medaglia alle Olimpiadi invernali.

