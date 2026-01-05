Un'operazione di rilievo ha portato al sequestro di oltre un quintale di cocaina nascosta tra le piastrelle di un tir in zona Lisert. Il valore stimato della droga sequestrata è di circa 20 milioni di euro. L'intervento si inserisce in una più ampia attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, evidenziando l'importanza della vigilanza nelle operazioni di controllo delle merci in transito.

Oltre un quintale di cocaina, per un valore di 20 milioni di euro, è stato trovato all’interno di un tir in zona Lisert e poi sequestrato. Il mezzo non si era fermato all’alt della guardia di finanza, poi i militari sono riusciti a fermarlo e ad arrestare il conducente, un cittadino serbo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Trasportava cocaina, oltre un quintale nascosto tra le piastrelle: il maxi sequestro

